Разумков: амнистии на Донбассе не будет

Об этом заявил лидер партии "Слуга Народа" Дмитрий Разумков 22 июля в эфире телеканала ICTV.

"Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии в данном плане не распространяются ни в Украине, ни за рубежом", – отметил он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия не позволит миротворческой миссии ООН войти на Донбасс до тех пор, пока Украина не амнистирует боевиков, не закрепит особый статус территории в Конституцию и не проведет выборы.

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