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Разумков: амнистии на Донбассе не будет

23.07.2019 / 18:43
Боевые действия на Донбассе должны быть прекращены, однако в рамках этого решения никакая амнистия участников незаконных вооруженных формирований недопустима, особенно для тех лиц, кто запятнал себя участием в военных преступлениях.

Об этом заявил лидер партии "Слуга Народа" Дмитрий Разумков 22 июля в эфире телеканала ICTV.

"Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии в данном плане не распространяются ни в Украине, ни за рубежом", – отметил он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия не позволит миротворческой миссии ООН войти на Донбасс до тех пор, пока Украина не амнистирует боевиков, не закрепит особый статус территории в Конституцию и не проведет выборы.

Источник 

амнистия, Донбасс, Разумков
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