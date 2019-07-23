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В Киев прибудет ковчег с мощами покровителя украинского казачества Петра Калнышевского

23.07.2019 / 18:43
В Киев прибудет ковчег с мощами покровителя украинского казачества Петра Калнышевского
Икона Петра Калнышевского Источник: Центр информации УПЦ
Петр Калнышевский причислен к лику местночтимых святых Запорожской епархии УПЦ

На торжества Украинской Православной Церкви в честь Дня Крещения Руси в Киев прибудет ковчег с частицей мощей небесного покровителя казачества - святого праведного Петра Калнышевского - последнего атамана Запорожской Сечи.

Как сообщает Центр информации УПЦ, всего на торжества УПЦ 27-28 июля прибудут пять чудотворных икон и мощи 19 святых, которые будут пронесены по Киеву во время Всеукраинского крестного хода и будут доступны для поклонения верующим в Киево-Печерской лавре.

Кошевой атаман Петр Калнышевский был последним из выдающихся казацких предводителей, которые осуществляли всемерную поддержку Православию, производили масштабное храмовое строительство, содействуя созданию шедевров христианской архитектуры и искусства эпохи украинского казачества.

Петр Иванович Калнышевский родился в 1691 году.

Около 1740-х годов он прибыл в Запорожскую Сечь, где был записан в Кущевский курень. В 1750—1752 годах в звании есаула был помощником кошевого Григория Федорова.

В1762 году он на короткое время становится кошевым. В 1764-1775 годы Петр Калнышевский – уже бессменный кошевой атаман, с того времени он становится самым влиятельным и богатым человеком на Сечи до ее уничтожения. Это был единственный пример такого продолжительного правления за всю историю Запорожской Сечи.

В 1775 году после уничтожения Сечи 85-летний Калнышевский был арестован и сначала содержался в Москве, в конторе Военной коллегии, а потом был отправлен в Соловецкий монастырь, где провёл около 28 лет в холодной камере, откуда заключенного выпускали на свежий воздух три раза в год: в дни праздников Рождества, Пасхи и Преображения.

После помилования императором Александром I Петр Калнышевский в возрасте 110 лет, будучи практически слепым, не захотел возвращаться на родину и остался в монастыре, где скончался через три года - в 1803 году.

Калнышевский уделял большое внимание развитию культуры и духовности Запорожского края. За его счет были построены более 30 православных храмов, он финансировал строительство соборов, школы при монастырях и церквях, а также госпитали для бедных. На собственные деньги Петра Калнышевского строилась церковь Святого Георгия в селе Петриковка, названном так по имени кошевого атамана. Участием Калнышевского отмечено и начало строительства Свято-Троицкого собора в с. Новоселица (ныне Новомосковск). Предводитель Войска Запорожского инициировал строительство большой церкви на Никитином перевозе (ныне г. Никополь), где планировалось обосновать новую Сечь.
Калнышевский жертвовал церквям и монастырям дорогие подарки, до нашего времени из которых сохранилось только Евангелие на александрийской бумаге “московской печати” с богатым окладом.

Пребывая в заточении, Калнышевский продолжал жертвовать драгоценные подарки православным храмам и Соловецкому монастырю, где по запорожскому обычаю остался умирать.

13 ноября 2015 Петр Калнышевский причислен к лику местночтимых святых Запорожской епархии УПЦ.

Как сообщалось, в Киев на торжества в честь Дня Крещения Руси 27 и 28 июля прибудут мощи 19-ти святых и 5 чудотворных икон Пресвятой Богородицы. На торжества прибудут мощи: святого равноапостольного великого князя Владимира, стопа святого апостола Андрея Первозванного, мощи святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого), преподобного Алексия Карпаторусского, преподобного Лаврентия Черниговского, преподобного Кукши Одесского, святителя Владимира (Богоявленского), преподобного Амфилохия Почаевского, ковчег с мощами 11-ти Святогорских святых. А также чудотворные иконы Божией Матери Зимненская, Почаевская, Касперовская, Святогорская и Успения Пресвятой Богородицы (Киево-Печерская). После Всеукраинского крестного хода святыни будут находиться в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской.

Источник: Inpress.ua
упц мп, УПЦ
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