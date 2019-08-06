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Скандальный прокурор Сус восстановился в должности

06.08.2019 / 16:15
Окружной админсуд Киева отменил приказ Генеральной прокуратуры Украины о привлечении к дисциплинарной ответственности прокурора Дмитрия Суса.

Об этом сообщил в Facebook адвокат, член Совета общественного контроля при НАБУ Роман Маселко.

Всего было два указа о привлечении Суса к дисциплинарной ответственности. Первый - 11 ноября 2016 касался автомобиля Audi Q7, который принадлежал 85-летней бабушки следователя и в декларацию ним не вносился. Из объяснений Суса, он возил машину в Киев на техническое обслуживание, а постоянно не пользовался. Следователю был объявлен выговор. Но в марте 2019 суд этот приказ отменил.

Второй приказ от 13 апреля 2017 касался недекларирования в 2015-2016 гг автомобиля Citroen CA и комнаты в прокурорском общежитии в Киеве, а также информации о продаже авто Peugeot и Citroen.

Напомним, Окружной административный суд города Киева признал незаконным и отменил приказ генерального прокурора Юрия Луценко о вынесении выговора экс-заместителю начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрию Сусу.

САП передала в Подольский районный суд Киева обвинительный акт в отношении бывшего заместителя руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса. Его обвиняли в завладении чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением, завладение и растраты чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, совершенные повторно.

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суд, восстановление в должности, Сус
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