ЦИК обработала 99,43% электронных протоколов

Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы "Внеочередные выборы народных депутатов Украины 2019" на сайте ЦИК.

Согласно этим результатам, за партию "Слуга народа" проголосовали 43,17% избирателей.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" набирает 13,01%, "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,11%, ВО "Голос" - 5,83%.

Остальные партии не преодолевают проходного пятипроцентного барьера и не проходят в Верховную Раду.

Так, в Радикальной партии Олега Ляшко 4,01%, у партии "Сила и честь" - 3,82% голосов, "Оппозиционный блок" — 3,02%.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

ЦИК должен установить и объявить результаты голосования на внеочередных парламентских выборах в общегосударственном многомандатном и одномандатных избирательных округах не позднее чем на 15-й день.

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