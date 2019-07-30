ЦИК приняла уже 197 протоколов с "мокрыми" печатями

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

"29 июля после перерыва в заседании Комиссия продолжила прием и объявление протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа и протоколы ОИК об итогах голосования в одномандатном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

В частности, в понедельник для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования от ОИК 3 округов: № 49 (Донецкая область), № 70 (Закарпатская область), № 86 (Ивано-Франковская область).

"Таким образом, по состоянию на 13:00 на 29 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК 197 ОИО", - отмечается в сообщении.

Также ЦИК приняла протоколы от ОИК округов № 14, № 21, № 34, № 71, № 89, № 92, № 96, № 107, № 114, № 132, № 143, № 217 с пометкой "Уточненный".

В то же время Комиссия поручила ОИК подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования в округах № 65, № 66 с пометкой "Уточненный" до 29 июля, в округах № 195 - до 30 июля, а в округах № 19, 84, 86, 95, 98, 118, 121, 124, 138, 151, 201, 207 - до 31 июля.

Также в режиме заседания Комиссия приняла, рассмотрела и объявила протоколы 65 участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках в общегосударственном многомандатном избирательном округе в пределах зарубежного избирательного округа.

Так, по состоянию на 13:00 29 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей 75 зарубежных избирательных участков.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

Всего в Украине создано 199 избирательных округов и зарубежный избирательный округ.

По состоянию на 26 июля ЦИК обработала 100% электронных протоколов. Согласно этим результатам, в Раду проходят пять партий: "Слуга народа" (получила 43,16% голосов); "Оппозиционная платформа - За жизнь" (13,05%); "Батькивщина" (8,18%), "Европейская солидарность" (8,10%), ВО "Голос" (5,82%).

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