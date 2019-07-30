Войти | Зарегистрироваться
09:20

вторник,
30 июля
Онлайн
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Скандал с КОРДом: руководителя полиции Днепропетровской области уволили

30.07.2019 / 09:01
Скандал с КОРДом: руководителя полиции Днепропетровской области уволили
Начальника полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю уволили с занимаемой должности после конфликта, где фигурировали его водитель и патрульные полицейские, которых впоследствии задержал спецназ КОРД.

 

Об этом " сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"Сегодня приказом главы Нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних прав Арсеном Аваковым начальник Главного управления полиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря уволен с занимаемой должности", - сказал он.

По словам Тракало, Глуховеря обратился с рапортом об увольнении к главе Нацполиции, и этот рапорт был удовлетворен.

"При этом начатое накануне служебное расследование по приказу министра внутренних дел по событиям, которые имели место в Днепре, продолжается. Заключение будет обязательно передано в ГБР для принятия дальнейших процессуальных действий", - сказал спикер Нацполиции.

Сейчас и.о. руководителя полиции Днепропетровщины назначен Артем Васицький, который с 2017 года занимает должность заместителя начальника Главного управления криминальной полиции.

"Руководство полиции и МВД считают недопустимыми те собития, что произошли в Днепре. Такие факты не будут иметь место в реформированной полиции. Мы с ними боролись и боремся, и виновные понесут наказание", - подытожил Тракало.

По данным источников УП в правоохранительных органах, служебное расследование по Глуховере проведут быстро. Его результаты ожидают уже через 10-15 дней.

Для справки: Васицкому 42 года, он полковник полиции. Ранее проходил службу в подразделениях уголовного розыска в прифронтовой Донецкой области. Имеет 23 года опыта оперативной работы.

Напомним: 27 июля президент Владимир Зеленский заявил, что требует от министра внутренних дел Арсена Авакова уволить начальника полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю.

Поводом стало опубликованное в интернете видео с инцидентом, когда в сентябре 2018 года спецназ КОРД задержал патрульных, которые остановили за нарушение ПДД авто водителя Глуховери.

ГБР открыло уголовное производство по факту возможного превышения власти и служебных полномочий Глуховерей (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

После того, как стало известно об инциденте, Глуховеря уверял, что был готов привлечь к ответственности виновного в конфликте, где фигурировали его водитель и патрульные полицейские, которых впоследствии задержал спецназ КОРД.

Источник 

увольнение, полиция, днепропетровская областть, КОРД, Глуховеря
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 июля
29 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.