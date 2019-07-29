Расследование в отношении главы полиции Днепропетровщины находится под личным контролем Авакова

Оно находится под контролем министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, сообщает пресс-служба национальной полиции Украины.

"27 июля в средствах массовой информации появилось видео, вызвавшее резонанс в обществе. Подробные обстоятельства события, которое имело место в г. Днепр с участием водителя руководителя ГУНП в Днепропетровской области будут установлены в ходе служебного расследования", - говорится в сообщении, на официальном сайте Национальной полиции Украины в субботу, 27 июля, вечером.

Как заверили в Нацполиции, о ходе проверки и ее результатах общественность и представители средств массовой информации будут оповещены в кратчайшие сроки.

"Для всесторонней и объективной проверки ход расследования находится под контролем министра внутренних дел Арсена Авакова", - подытожили в ведомстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного освобождения Глуховери с должности начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, а от сотрудников ГБР объективного расследования.

Источник