В Почаевской лавре тысячи верующих примут участие в торжествах в честь Почаевской иконы Богородицы

В Свято-Успенской Почаевской лавре Украинской Православной Церкви 1-5 августа состоятся торжества по случаю праздника Почаевской иконы Божией Матери, на который традиционно прибывают крестные ходы из разных епархий УПЦ и международный крестный ход, следующий из Польши через республику Беларусь.

Как сообщает Центр информации УПЦ, программа праздничных богослужений опубликована на сайте Почаевской обители.

Расписание богослужений в Свято-Успенской Почаевской авре по случаю празднования иконы Божьей Матери «Почаевская»:

1.08.2019, четверг. Обретение мощей прп. Серафима Саровского

Накануне в среду:

16:30 – малое повечерие и 9-й час.

17:00 – Всенощное бдение в Успенском соборе и праздничная всенощная по случаю престольного праздника в Свято-Духовском скиту.

В день праздника:

6:00 – Часы. Литургия. (Троицкий собор)

9:00 – Часы. Поздняя литургия. (Успенский собор)

В Свято-Духовском скиту Божественная литургия начнется в 9:00 (Иверский храм).

2.08. 2019, пятница. Пророка Божьего Илии.

Накануне в четверг:

16:30 – малое повечерие, 9-й час.

17:00 – Всенощное бдение. (Успенский собор)

В день праздника:

6:00 – Часы. Литургия. (Троицкий собор)

9:00 – Часы. Поздняя литургия. (Успенский собор)

Также в этот день состоится традиционный крестный ход с чудотворным образом Божией Матери из урочища Вирля к Свято-Успенской Почаевской лавре, идущий по пути перенесения Почаевской иконы из поместья Анны Гойской в 1597 году..

5:00– перевозка паломников в урочище «Вирля» с лаврской стоянки.

7:30– начало молебна и крестного хода.

По завершению крестного хода всем желающим будет предложена трапеза.

3.08.2019, суббота.

Накануне в пятницу:

16:45 – Вечернее богослужение. (Успенский собор)

5:20 – Полунощниця. Часы. Ранняя литургия. (Троицкий собор)

9:00 – Часы. Литургия и акафист перед Почаевской чудотворной иконой. (Успенский собор)

4.08.2019, неделя 7-я по Пятидесятнице. Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины

Накануне в субботу:

15:50 – 9-й час, малая вечерня, малое повечерие с каноном Пресвятой Троице. (Преображенский собор)

17:00 – Всенощное бдение. (Преображенский собор)

В день праздника:

6:00 – Часы. Литургия. (Преображенский собор)

9:00 – Часы. Поздняя литургия. (Успенский собор)

По окончанию литургии чудотворная икона будет перенесена в Преображенский собор.

14:00 – 9-й час и малая вечерня с акафистом перед «Почаевской» иконой Божией Матери. (Преображенский собор)

5.08.2019, понедельник. Почаевской иконы Божией Матери

Накануне в воскресенье:

16: 00 – чтение кафизм.

17:00 – Всенощное бдение. (Преображенский собор)

В день праздника:

5:00 – Часы. Ранняя литургия. (Преображенский собор)

9:00 – Часы. Поздняя литургия. (Преображенский собор)

По окончанию поздней литургии – крестный ход с чудотворной иконой по территории Лавры, после чего икона будет отнесена в Успенский собор.

6.08.2019, вторник. Святых мучеников благоверных русских князей Бориса и Глеба

Накануне в понедельник:

17: 00 – чтение кафизм, малое повечерие, 9-й час.

18:00 – Всенощное бдение. (Успенский собор)

6:00 – Часы. Литургия. (Троицкий собор)

9:00 – Часы. Поздняя Литургия. (Успенский собор)