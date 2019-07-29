Войти | Зарегистрироваться
13:32

понедельник,
29 июля
Онлайн
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

В Одессе намечается новый распил: область может возглавить Максим Болдин — фигурант «дела Смоляра»

29.07.2019 / 12:50
В Одессе намечается новый распил: область может возглавить Максим Болдин — фигурант «дела Смоляра»
Если есть желание проститься со своей собственностью и деньгами из бюджета, этот будет лучшей кандидатурой

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает кадровые перестановки на местах. Глава опубликовал на фейсбук-странице пост с пятью претендентами на должность главы Одесской облгосадминистрации, предложив пользователям онлайн-голосование.

В списке руководитель общественной организации «Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов» Андрей Андрейчиков, активистка и основательница «Открытой европейской школы» Татьяна Петракевич, депутат Одесского горсовета, основательница БФ «Французский бульвар» Ольга Квасницкая, бизнесмен и инвестор Максим Куций, а также скандальный соратник и адвокат Эдуарда Гурвица в бытность мэром Одессы.

На кандидатов большинство пользователей отреагировали неоднозначно: это люди либо без профессионального бэкграунда, либо, наоборот, с богатым политическим прошлым и сомнительными связями.

Но наибольший резонанс вызвала кандидатура Максима Болдина.

Больше остальных вопросов вызвал Максим Болдин. Кандидату вспоминают связи с одиозными регионалами, а также уголовные дела о растрате госимущества, в которых он фигурировал.

Максим Болдин – вообще не вариант. Тут даже думать нечего. Конечно, если есть желание проститься со своей собственностью и деньгами из бюджета, этот будет лучшей кандидатурой», - пишет пользователь Давид Гоцман.

Анжелика Воинская, в свою очередь, напомнила, что Болдин руководил юридическим департаментом Одесского горсовета – его называли «юристом Гурвица». Был одним из фигурантов «дела Смоляра».

«Тех, кто был у «кормушки» сначала надо люстрировать», - пишет Владислав Побережний.

Напомним, по «делу Смоляра» Болдина обвиняли в присвоении имущества и растрате – именно он, будучи замначальника юридического департамента мэрии, подписал документы о передача 23 зданий в центре Одессы в обмен на одно здание на Станкостроительной. Ущерб составил порядка 10 млн долл.

По данным СМИ, Болдин был тесно связан с бывшим мэром Одессы Эдуардом Гурвицем. И принимал непосредственное участие во многих схемах по расхищению городского имущества и средств.

кандидат, Одесская область, Зеленский, Болдин
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.