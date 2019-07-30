Герус: коалиция заберет все министерские кресла

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Коалиция уже есть, монобольшинство", - сказал Герус.

Отвечая на вопрос о возможной коалиции "Слуги народа" и партии "Голос", представитель президента в Кабмине подчеркнул, что это уже будет зависеть от позиции и политических пожеланий политсилы Вакарчука.

Кроме того, Герус отметил, что коалиция заберет все министерские кресла.

"Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю", - добавил он.

Как сообщалось, внеочередные парламентские выборы состоялись в Украине 21 июля.

Центральная избирательная комиссия уже обработала 100% электронных протоколов по итогам голосования в многомандатном общегосударственном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

Согласно этим результатам, за партию "Слуга народа" проголосовали 43,16% избирателей. "Оппозиционная платформа - За жизнь" набирает 13,05%, "Батьківщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,10%, ВО "Голос" - 5,82%. Остальные партии не преодолели проходной пятипроцентный барьер.

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