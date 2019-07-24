Верховный суд РФ признал приговор Грибу "законным"

Об этом сообщает ТАСС.

"Решение суда признать законным, жалобу защиты оставить без удовлетворения", - сказал судья.

Защита в своей жалобе обратила внимание ВС России на несостоятельность и недопустимость доказательств, на основании которых суд первой инстанции выносил приговор.

"В протоколе задержания не соответствуют действительности время и место его составления. Его безнаказанно избивали, пытали и выбивали из него показания, которые потом легли в основу приговора. Считаю, что приговор подлежит отмене", - сказала адвокат.

Подсудимый в своем выступлении заявил, что не согласен с приговором суда. "Я был осужден без причины и не согласен с тем, что происходит. Я пытаюсь доказать, что обвинения в отношении меня несостоятельны и бездоказательны. Я не согласен с обвинением и приговором", - сказал осужденный.

В свою очередь, прокурор попросил решение суда оставить без изменения. "Разделяю решение суда первой инстанции, считаю его законным и обоснованным, прошу оставить без изменения", - сказал прокурор.

Напомним, в феврале этого года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о сверхкритическом состоянии украинского политзаключенного в РФ Павла Гриба и призвала международное сообщество оказать содействие в предоставлении ему медицинской помощи.

Украина требует проведения комплексного медобследования Гриба в специализированном медицинском учреждении.

Украинец Павел Гриб исчез 24 августа в Гомельской области Беларуси, куда поехал на встречу с девушкой из Сочи, с которой познакомился в интернете. Позднее в интервью девушка призналась, что действительно пригласила парня в Беларусь и заявила, что её заставили это сделать сотрудники ФСБ России.

Позже Гриба обнаружили в СИЗО-5 в Краснодаре: его обвинили по 205 статье Уголовного кодекса России "Терроризм".

22 марта 2019 года российский суд объявил приговор по делу украинца Павла Гриба, обвиняемого в РФ в "содействии террористической деятельности", – 6 лет заключения.

Источник