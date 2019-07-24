Войти | Зарегистрироваться
18:03

среда,
24 июля
Онлайн
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

УПЦ завтра закрывает аккредитацию СМИ на торжества 27-28 июля в честь Дня Крещения Руси

24.07.2019 / 16:39
УПЦ завтра закрывает аккредитацию СМИ на торжества 27-28 июля в честь Дня Крещения Руси
Логотип Источник: Центр информации УПЦ
Без пропусков попасть к памятнику князю Владимиру 27 июля не удастся - проходы будут закрыты металлическими турникетами, также будет несколько кордонов охраны

Центр информации Украинской Православной Церкви завтра, 25 июля в 19.00, закрывает аккредитацию представителей СМИ на праздничные мероприятия 27-28 июля в честь Дня Крещения Руси.

Аккредитованные журналисты смогут получить бейджи-пропуска "Пресса" и "Телевидение" 25 июля с 15.00 до 20.00 и 26 июля с 10.00 до 19.00 в Киево-Печерской лавре, корпус 70-А, второй этаж в Центре информации УПЦ.

Для получения пропуска необходимо предъявить журналистское удостоверение СМИ и паспорт.
Без пропусков попасть к памятнику князю Владимиру 27 июля не удастся - проходы будут закрыты металлическими турникетами, также будет несколько кордонов охраны! 

На бейджах-пропусках для СМИ изображен официальный логотип праздничных мероприятий в честь Дня Крещения Руси.

На логотипе золотистым на бежевом фоне изображен памятник святому равноапостольному князю Владимиру - место проведения молебна на Владимирской горке, указаны даты торжеств.

Как сообщалось, в столице 27-28 июля Украинская Православная Церковь проведет ряд праздничных мероприятий в честь Дня Крещения Руси и памяти святого равноапостольного князя Владимира.

На торжества прибудут гости из Поместных Православных Церквей. А именно: епископ Нишский Арсений (Сербская Православная Церковь), и архиепископ Михайловский и Кошицкий Георгий (Православная Церковь в Чешских землях и Словакии).

27 июля в 13.00 на Владимирской горке начнется молебен, который возглавит Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий в сослужении епископата и духовенства.
Проход на Владимирскую горку для журналистов будет открыт с 09.00.

На молебен прибудут мощи 19-ти святых и 5 чудотворных икон Пресвятой Богородицы. На торжества прибудут мощи: святого равноапостольного великого князя Владимира, стопа святого апостола Андрея Первозванного, мощи святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого), преподобного Алексия Карпаторусского, преподобного Лаврентия Черниговского, преподобного Кукши Одесского, святителя Владимира (Богоявленского), преподобного Амфилохия Почаевского, ковчег с мощами 11-ти Святогорских святых.

А также чудотворные иконы Богородицы Зимненская, Почаевская, Касперовская, Святогорская и Успения Пресвятой Богородицы (Киево-Печерская).

В 13.30 начнется крестный ход от Владимирской горки - к Киево-Печерской лавре.

Вечером 27 июля возле Успенского собора, на площади, начнется Всенощное бдение, которое возглавит Предстоятель УПЦ. Святыни будут находиться в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских и будут доступны для поклонения всю ночь.

28 июля в 09.00 на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры начнется праздничная Божественная литургия. На богослужении будут прославлены ректоры КДАиС - епископ Сильвестр (Малеванский), архиепископ Василий (Богдашевский) и протоиерей Александр Глаголев.

Источник: Inpress.ua
логотип, УПЦ, Центр информации УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.