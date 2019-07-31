ЦИК приняла оригиналы протоколов всех 199 окружных комиссий

"По состоянию на 30 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК всех 199 ОИО (одномандатных избирательных округов)", - сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК во вторник, 30 июля.

В сообщении отмечается, что Центризбирком во вторник принял протоколы об итогах голосования ОИК №69 (Закарпатская область), а также протоколы ОИК ОИО № 18 (Винницкая обл.), 52 (Донецкая обл.), 84 (Ивано-Франковская обл.), 121 и 124 (Львовская обл.), 137 (Одесская обл.), 151 (Полтавская обл.), 201 (Черновецкая обл.) с пометкой "уточненный".

В то же время ЦИК поручила до 1 августа подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования в одномандатном избирательном округе № 127 (Николаевская область) с меткой "уточненный".

Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли в воскресенье, 21 июля, по смешанной системе: 225 кандидатов избирались по партийным спискам в общегосударственном многомандатном округе и 199 по мажоритарной системе в одномандатных округах.

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