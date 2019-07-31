В Киево-Печерской лавре открывается набор на православно-катехизаторские курсы

Свято-Успенская Киево-Печерская лавра проводит набор на катехизаторские курсы.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт обители, православно-катехизаторские курсы, действующие при Киевской духовной академии, объявляют набор абитуриентов на новый учебный год.

Набор открыт для обучения по таким направлениям:

1. Катехизаторское отделение.

2. Церковное пение.

3. Церковное дирижирование.

4. Изучение богослужебного устава и чтения.

5. Миссионерское.

6. Иконописное.

7. Золотошвейное.

8. Сестринско-волонтерское.

9. Церковное краеведение.

Обучение по каждой специальности проводится в течение трех лет.

Посещение лекций на выбор: в будние дни в вечернее время два раза в неделю или каждое воскресенье в дневное время.

Документы принимаются с 1 по 15 сентября в Киево-Печерской лавре.

Начало занятий 15 сентября.