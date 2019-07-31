Кличко назвал заявления Богдана в его адрес подборкой сплетен и манипулятивных домыслов

"Сегодняшняя пресс-конференция руководителя Офиса президента Андрея Богдана напоминала "байки из склепа" - подборка сплетен, манипулятивных домыслов и ничего больше", - написал Кличко во вторник, 30 июля, днем на своей странице в соцсети Фейсбук.

Столичный градоначальник выразил мнение, что когда такие вещи говорит руководитель Офиса президента – это выглядит, "как минимум, странно и некомпетентно".

"Все свои, как вы думаете, "страшилки", господин Богдан, передавайте в правоохранительные органы. И не позорьтесь подобными "информационными выступлениями"! Вы еще и законами и Конституцией манипулируете", - написал Кличко.

При этом он добавил, что киевляне выбирают власть, на которую возлагают ответственность за все, что происходит в городе.

"А попытки разделить должности мэра и главы КГГА являются попыткой лишить общество права влиять на процессы управления столицей и наступлением на местное самоуправление", - отметил он.

Ранее во вторник на пресс-конференции в Офисе президента Богдан заявил, что лично в ходе встреч просил Кличко отказаться от института "смотрящих" в столице, однако тот признал, что вынужден идти на компромиссы с ними, потому что не имеет контроля над Киевским городским советом.

"У меня было несколько встреч с господином Кличко здесь, в администрации, в Офисе президента. Таких встреч было две. На этих встречах я его лично шесть раз – то есть на каждой встрече по три раза, - просил отказаться от института "смотрящих" в Киеве, отойти от всех коррупционных схем и стать действительно народным мэром, человеком, который не имеет никакого отношения ко всей этой коррупции, бесхозяйственности, которая происходит в Киеве", - сказал руководитель ОП.

В связи с этим он выразил убеждение, что Кличко утратил контроль над ситуацией в столице.

По словам главы Офиса президента, мэр Киева заверил его, что не имеет отношения к хищениям и коррупции в столице, однако понимает, что "что-то происходит не так", но сделать с этим ничего не может. "Виталий Кличко подтвердил мне, что действительно, по его словам, он не контролирует Киевский совет. Есть два-три "смотрящих", которые имеют определенные группы депутатов. И если он не будет находить с ними компромисс, у него не будет большинства в Киевсовете, а, соответственно, он не сможет быть эффективным мэром", - заявил Богдан.

Источник