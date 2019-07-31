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Выступления в ООН в защиту УПЦ вызвали резонанс в зарубежных медиа

31.07.2019 / 12:08
Выступления в ООН в защиту УПЦ вызвали резонанс в зарубежных медиа
Выступление епископа Виктора в ООН Источник: Центр информации УПЦ
Зарубежные медиа отреагировали на выступления в ООН в защиту УПЦ

Заявления главы Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископа Барышевского Виктора и пакет информативных заявлений, направленных правозащитной организацией Public Advocacy в рамках 41 сессии Совета по правам человека ООН ко вниманию иностранных дипломатов и структур ООН, вызвали ряд резонансных публикаций в иностранных СМИ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ, несколько информационных ресурсов заявили о наличии общей проблематики и тенденций нарушений прав верующих в Украине, Черногории и Македонии.

Сербское издание IN4S.net, в частности, обратило внимание на то, что «нарушения прав человека канонических православных христиан в Украине, Северной Македонии и Черногории осуществляется государственными органами, которые преследуют собственные политические цели, нарушают индивидуальные и коллективные права человека».

Православные верующие в этих странах продолжают страдать от захватов храмов, дискриминационных законов и попыток государственной власти оказать поддержку определенной религиозной конфессии при открытых притеснениях других религиозных организаций. Эти вопросы были подробно рассмотрены во время параллельного мероприятия, организованного неправительственной организацией Public Advocacy в штаб-квартире ООН в Женеве 9 июля.

Как сообщалось, правительство Украины с нарушением установленных сроков предоставило необъективный ответ на запрос Специальных докладчиков ООН о нарушениях прав верующих УПЦ в 2014-2018 годах, о чем Представительство УПЦ при европейских международных организациях распространило соответствующий комментарий.

Источник: Inpress.ua
упц мп, ООН, УПЦ
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