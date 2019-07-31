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Глава Офиса президента: до 1 сентября Верховная Рада вряд ли начнет свою работу

31.07.2019 / 11:47
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что до 1 сентября новоизбранная Верховная Рада вряд ли начнет свою работу.

"Я юрист и насколько понимаю сроки начала работы Верховной Рады, то до 1 сентября, она наверное, не успеет начать работу", - сказал он на брифинге во вторник, 30 июля.

Богдан отметил, что это зависит от большого количества судебных процессов, которые не дают ЦИК Украины сформировать в окончательном варианте состав будущего парламента.

Он указал, что команда президента активно разрабатывает законодательные инициативы, чтобы выполнять предвыборные обещания президента страны Владимира Зеленского.

Напомним, 21 июля в Украине прошли внеочередные парламентские выборы.

Источник 

Рада, Богдан, заседание парламента
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