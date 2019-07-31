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Вышла книга об афонском старце, который стал прототипом старца Зосимы из «Братьев Карамазовых»

31.07.2019 / 14:25
Вышла книга об афонском старце, который стал прототипом старца Зосимы из «Братьев Карамазовых»
Книга «Старец Аникита: духовный путь святости» Источник: Центр информации УПЦ
В книге приводятся факты, подтверждающие, что именно жизнь старца Аникиты послужили одним из прототипов для создания собирательного образа старца Зосимы

Вышла книга об афонском старце, который стал прототипом героя романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт afon.org.ua, книга посвящена трудам и личности выдающегося подвижника и старца иеросхимонаха Аникиты (в миру – князя Сергея Александровича Ширинского-Шихматова; 1783–1837).

Презентация нового издания книги украинского историка Сергея Шумило под названием «Старец Аникита: духовный путь святости» состоялась в Одессе в рамках международной конференции «Афонское наследие и традиции исихазма в истории и культуре Украины».

Книга состоит из двух частей, первая из которых содержит наиболее полный на сегодняшний день биографический очерк о жизни, служении и подвигах старца Аникиты. Во второй части книги помещены труды подвижника: описание путешествия иеросхимонаха Аникиты по святым местам Востока, житие святителя Митрофана Воронежского (автор – сам старец Аникита) и духовная поэзия будущего инока.

Как отметил автор книги Сергей Шумило, более всего поражают в житии старца его глубочайшее смирение, любовь и кротость, совмещенные со строгим аскетизмом и подвижничеством. В книге приводятся факты, подтверждающие, что именно жизнь и служение старца Аникиты послужили одним из прототипов для создания Достоевским собирательного образа «старца Зосимы» в его знаменитом романе «Братья Карамазовы».

Издание иллюстрировано цветной фотовклейкой, в которой публикуются детальные фотографи.

Книга будет интересна как специалистам, так и всем интересующимся церковной историей, литературой и Православием, отмечают издатели.

Источник: Inpress.ua
книга, Афон, Достоевский
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