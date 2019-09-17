В Киеве приглашают принять участие в І-м Фестивале православной поэзии

В Киеве приглашают всех желающих принять участие в конкурсе «Лучшие стихи автора».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой Информационно-просветительский отдел, I-й Киевский Фестиваль православной поэзии пройдет 29 сентября.

На конкурс принимаются 2-3 произведения от участника по тематике: духовные ценности, гражданская, философская, пейзажная лирика.

Среди задач конкурса - поддержка современной духовной поэзии православных авторов в Киеве и в Украине, создание клуба православных поэтов.

Председатель комиссии - поэт, автор-исполнитель, лауреат международных фестивалей «Червона Рута» и «Судьба», настоятель храма в честь святителя Михаила, первого митрополита Киевского протоиерей Роман Барановский.

По результатам работы комиссии в альманахе будут опубликованы лучшие произведения победителей конкурса, состоится встреча и выступления дипломантов в киевском Доме Ученых.

Получить бланк заявления и отправить стихи можно до 25 сентября по адресу: infasdb@ukr.net.