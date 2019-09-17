Попов заявил, что выборы мэра Киева в декабре могут привести к нарушению Конституции

Бывший глава КГГА Александр Попов считает, что многие жители столицы вполне довольны деятельностью Виталия Кличко и не видят необходимости в проведении досрочных выборов мэра.

Такое мнение он высказал в комментарии «Эхо UA».

По словам Попова, выборы нового мэра Киева могут состояться не раньше февраля 2020 года.

«Если назначить выборы на декабрь этого года, то, возможно, не обойдется без нарушения закона и даже Конституции. С одной стороны, я понимаю, что все идет к тому, что выборы в Киеве могут состояться в декабре, но, с другой стороны, все должно быть законно. Одно дело, когда самораспускается городской совет или мэр подает в отставку, и по закону объявляются новые выборы. Если же этого не происходит, то нужны причины и юридические обоснования для роспуска, иначе решение может быть оспорено, опротестовано в судах. Если выборы и проводить, то не раньше февраля», - отмечает бывший глава КГГА.

По мнению Александра Попова, вся власть в Украине уже сосредоточена вокруг президента Зеленского и, похоже, эта тенденция распространяется на Киев.

«Идет борьба за власть: все рычаги управления уже у президента. Киевский совет однозначно будет формироваться из депутатов "Слуги народа", своих людей наверняка поставят и в областные советы», - прогнозирует эксперт.

В то же время, Александр Попов обращает внимание на то, что на сегодняшний день далеко не все киевляне считают, что нынешний мэр столицы «подлежит замене».

«Для того чтобы попрощаться с Кличко, нужны юридические аргументы. Например, он нарушает закон или не выполняет какие-то нормы Конституции. Или вовсе игнорирует реализацию государственных программ. Только это может быть законной причиной для того, чтобы назначить новые выборы мэра», - резюмировал он.

Как сообщалось, согласно законопроекту №2143 «О столице Украины - городе-герое Киеве», выборы нового мэра столицы и депутатов Киевсовета могут пройти в декабре 2019 года.