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В Киеве откроют отреставрированную церковь Спаса на Берестове XI века

17.09.2019 / 13:31
В Киеве откроют отреставрированную церковь Спаса на Берестове XI века
Церковь Спаса на Берестове Источник: Фейсбук
28 сентября, в день открытия вход в храм будет свободным

В Киеве 28 сентября, впервые спустя почти 20 лет после закрытия, откроется церковь Спаса на Берестове.

Об этом сообщили сотрудники Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника на странице мероприятия в Facebook.

«Увидеть XVII век наяву, и больше – увидеть ХІІ век собственными глазами: мечта многих, а для нас скоро реальность. Открытие отреставрированного Спаса на Берестове – это масштабное событие не только для Украины, но и для целого мира. Ведь этот памятник архитектуры и искусства внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО под номером 2. Но для нас это событие особое. Потому что это наше прошлое, это наше наследие, это наш фундамент, наша основа, наше достояние, наша история. Приходи 28 сентября на великое открытие Спаса на Берестове и путешествуй во времени с нами», – говорится в приглашении.

В день открытия вход в храм будет свободным.

* Церковь Спаса на Берестове была построена в конце XI – начале XII в. в селе Берестово, которое являлось загородной резиденцией великих Киевских князей. По преданию, в свое время в ней служил святитель Иларион, третий митрополит Киевский, чьи мощи почивают в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Каменный храм на этом месте был возведен по инициативе святого Владимира Мономаха и был усыпальницей Мономаховичей. Полуразрушенный в 1240 году Спасо-Преображенский храм был восстановлен в 1640-е годы святителем Петром (Могилой).

Сегодня здание храма Спаса на Берестове, входящее в состав Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, является памятником архитектуры национального значения и охраняется ЮНЕСКО. Богослужения в храме совершались с 1990-х до 2002 годов, затем церковь закрыли. В 2017 году началась реставрация церкви.

10 сентября 2019 года состоялось освящение накупольных крестов храма.

Источник: Inpress.ua
Киев, церковь Спаса на Берестове
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