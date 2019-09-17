Зеленский: перед местными выборами на оккупированных территориях Донбасса оттуда должны быть выведены все войска

"Если мы обсуждаем местные выборы на временно оккупированных территориях, мы должны с вами понимать, что четкие сроки будут: до выборов выведение всех войск с временно оккупированных территорий", - сказал он на брифинге после встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой в понедельник, 16 сентября, в Киеве.

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