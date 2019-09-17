Нацполиция расследует «крышевание» транспортным департаментом КГГА нелегальных маршруток

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту нелегальной работы маршруток в Киеве.

Об этом говорится в материалах суда, передают «Українськi Новини».

Указано, что уголовное производство открыто 14 июня по фактам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Досудебным расследования установлено, что в течение 2016-2019 годов по поручению Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА), должностными лицами коммунальной службы перевозок КГГА проведено несколько конкурсов по определению автомобильных перевозчиков на городских автобусных маршрутах общего пользования.

Полиция установила, что после проведения конкурса, в случае проигрыша аффилированного перевозчика, по предварительной договоренности между перевозчиком и должностными лицами КГГА, создавались искусственные условия для расторжения заключенного договора с перевозчиком - победителем конкурса.

Дополнительно руководством коммунальной службы перевозок предоставляются противоправные указания подчиненным о внесении недостоверных сведений в акты проверки маршрутов в части отражения интервала движения и количества транспортных средств, задействованных на маршруте, а также выполнения условий инвестиционных договоров.

Также руководством департамента транспортной инфраструктуры и коммунальной службы перевозок разработана преступная схема получения неправомерной выгоды от перевозчиков за не принятие мер реагирования.

В течение 2016-2019 годов противоправными действиями должностных лиц департамента транспортной инфраструктуры по предварительным расчетам нанесен ущерб КП «Киевпастранс» на общую сумму около 7,5 млн гривен.

Так, согласно предоставленной оперативной информации, к преступной схеме причастны ряд лиц, которые совершали действия для препятствования деятельности легальных перевозчиков и помощи в работе нелегальных перевозчиков.

В частности, следствию стало известно о нелегальной работе двух ранее закрытых маршрутов, а именно: № 412 (станция метро "Льва Толстого" - Корчеватое) и № 570 (ул. Смелянская - ул. Терещенковская).

Правоохранители установили, что 18 автобусов "Богдан", которые используются на этих маршрутах, хранятся на территории предприятия по адресу: проспект Степана Бандери , 20-а.

Следствие признало их вещественными доказательствами, в начале сентября суд наложил на них арест и запретил использование данных автобусов.

Как сообщалось ранее, в феврале 2018 департамент транспортной инфраструктуры КГГА разорвал договоры с четырьмя частными перевозчиками, работающими в режиме маршрутного такси.