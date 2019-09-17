СМИ: Директором киевского Гидропарка назначили сына чиновницы КГГА

Победителем конкурса на место директора Гидропарка, который находится в подчинении Департамента культуры Киевской горгосадминистрации, стал Олег Челомбитько.

Вероятно, Олег Челомбитько является сыном первого замдиректора Департамента образования и науки КГГА Виктории Челомбитько, сообщает “КиевVласть”.

Как отмечает издание, на должности замдиректора Департамента образования и науки КГГА работает Виктория Челомбитько, у которой есть сын Олег и муж Игорь. При этом у директора “Гидропарка” Олега Челомбитько отчество Игоревич.

Ранее Челомбитько был и.о. директора этого главного столичного парка культуры и отдыха. Отмечается, что среди первоочередных задач новый директор видит создание безопасной среды, очистку территории парка и развитие различных фестивалей и массовых мероприятий, а также собирается запустить деятельность парка и в период межсезонья.