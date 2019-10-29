На Винниччине сторонники ПЦУ пытались захватить храм УПЦ

В Винницкой области в селе Лука-Мелешковская вечером 27 октября 20-30 людей во главе с клириком Православной Церкви Украины Виктором Чверкуном в очередной раз попытались захватить Спасо-Преображенский храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии УПЦ, сторонники ПЦУ сначала стучали в дверь храма, а позже попытались взломать ее.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и зафиксировали правонарушение.

Злоумышленники не смогли объяснить наряду полиции, с какой целью они находятся в темное время суток на территории церковного двора.

Тогда Чверкун заявил, что в столь поздний час он якобы планировал провести у храма «собрание религиозной общины ПЦУ».

Затем он прибыл в сельсовет на встречу с главой Объединенной территориальной общины и священнослужителем УПЦ. Клирик УПЦ прибыл на встречу один, в то время как его оппонент привел с собой 15 активистов ПЦУ, чтобы «убедить» священнослужителя УПЦ.

«Впрочем, даже эта, на первый взгляд продуманная, провокация снова не имела успеха», – отметили на сайте епархии.