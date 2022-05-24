На Виннитчине представители ПЦУ захватили храм УПЦ

На Виннитчине в селе Чернятин агрессивно настроенные люди, угрожая верующим и священнику, самовольно заменила замки в храме УПЦ в честь святого архидьякона Стефана.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, захват храма начался во время воскресного богослужения, которое совершала община УПЦ.

Во время Литургии поклонники ПЦУ сначала только разговаривали между собой и по телефону, мешая молитве, а когда совершалось Причастие, они стали выкрикивать: «Что вы затягиваете службу, нам нужно поговорить!». Эти люди стали проявлять агрессию, размахивать кулаками, выкрикивать лозунги и угрозы.

Настоятелю храма и верующим УПЦ угрожали, в частности, тем, что «если до вечера они не отдадут ключи от храма, то их закопают». Затем сторонники ПЦУ провели голосование за переход к новой структуре и самовольно закрыли храм на свои замки. Ни один из настоящих прихожан храма не участвовал в голосовании.

Несмотря на предварительные заверения местных властей, что провокаций не будет, захват возглавлял председатель Севериновской ОТГ Василий Малярчук. Представители полиции стоят в стороне, фиксируя на камеру происходящее.

Настоятель храма протоиерей Александр Лапко по факту угроз ему и его жене подал заявление в полицию, а также написал письмо председателю Винницкой областной военной администрации и обратился в военную прокуратуру.

В Винницкой епархии рассказали, что люди, которые «переводили» храм в ПЦУ, не проявляли никакого интереса к церковной жизни во время непростого процесса строительства церкви, которое община УПЦ вела в течение 2013-2019 годов. Между тем, некоторые из членов новой структуры уже заявили об «единогласном переходе» общины к ПЦУ.