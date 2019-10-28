Мост в Днепре: заместителя Филатова взяли под стражу

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области

По данным прокуратуры, Лысенко задержан на основании постановления следственного судьи Дзержинского райсуда Кривого Рога.

По версии следствия, чиновник вместе с другими должностными лицами городского совета и предприятия-подрядчика подозревается в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста в Днепре.

Дело возбуждено по ч.5 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украины.

Напомним, 7 сентября мэр Днепра Борис Филатов продемонстрировал новый мост, о котором он заключил пари с президентом.

13 сентября в Днепровском городском совете правоохранители провели обыски, в производстве относительно вероятных злоупотреблений при реконструкции Центрального моста, сообщили о подозрении 7 лицам, среди них - заместителю мэра.

14 сентября Зеленский заявил, что пари с мэром Днипра продолжается. Президент отметил, что видит определенные "разборки" между мэром города, Службой безопасности, учеными. Зеленский пообещал отправить в город комиссию – оценить уровень работ.

Прокуратура Днепропетровской области начала проверку фактов возможного присвоения бюджетных средств при проведении ремонта Нового моста в Днепре в рамках уголовного производства по ст. 191 УК.

Позже в деле по факту присвоения бюджетных средств (29,5 млн грн.), Лысенко и других чиновников горсовета объявили в розыск. По делу о подозрении сообщено 7 лицам, двое фигурантов дела взяты под стражу.

В мэрии Днепра сообщили, что Лысенко находится в плановом отпуске.

9 октября Лысенко и еще двум чиновникам мэрии сообщили о подозрении в растрате более 16,8 млн грн бюджетных средств на паспортизацию улиц.

25 октября пограничная служба сообщила, что задержала в аэропорту мужчину 1977 года рождения, которого подозревают в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и ст. 366 "Служебный подлог".

По данным источников УП в правоохранительных органах, задержанный - заммэра Днепра Михаил Лысенко, который находился в розыске МВД.

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