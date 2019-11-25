Войти | Зарегистрироваться
14:42

понедельник,
25 ноября
Онлайн
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Винниччине сторонники ПЦУ отказались от помощи УПЦ в строительстве храма

25.11.2019 / 13:06
На Винниччине сторонники ПЦУ отказались от помощи УПЦ в строительстве храма
Винницкая епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
После отказа сторонники ПЦУ начали оскорблять настоятеля общины УПЦ

В Винницкой области в Луке-Мелешковской активисты Православной Церкви Украины отказались от помощи общины Украинской Православной Церкви в постройке храма, и потребовали отдать храм, принадлежащий УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, 23 ноября сторонники ПЦУ сорвали переговоры с общиной Спасо-Преображенского храма, на которых им была предложена помощь в строительстве храма.

Предполагалось, что на встрече между представителями ПЦУ и общиной УПЦ будет обсуждаться вопрос осмотра земельного участка со зданием, которое территориальная община выделяет под строительство церкви ПЦУ. На участке размещено отремонтированное здание, с обустройством которого Винницкая епархия обещала помочь, чтобы приютить общину ПЦУ во время холодов.

Активисты ПЦУ, во главе с пресс-секретарем Лука-Мелешковской ОТГ Екатериной Кириленко и клириком ПЦУ Виктором Чвиркуном сразу перешли на крик, и отправились в храм УПЦ с требованием открыть его.

После отказа сторонники ПЦУ начали оскорблять настоятеля общины УПЦ и на этом встреча закончилась.

«Это уже второй случай срыва встречи о выделении ПЦУ помещения. И это несмотря на то, что и Винницкая епархия, и община УПЦ в селе Лука-Мелешковская неоднократно гарантировали помощь в строительстве и обустройстве достойного помещения для нужд ПЦУ. Свое не строят - чужое забирают!», - поясняют в епархии.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ, Винницкая епархия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.