В Сенате США обнародовали отчет о работе сына Байдена в Украине

Речь идет о его работе в правлении газовой компании Burisma.

Об этом пишет "Голос Америки".

Сообщается, что отчет обнародовали комитеты по нацбезопасности и по вопросам финансов. Авторы документа сенаторы от Республиканской партии Рон Джонсон и Чак Гресли отмечают, что работа Хантера Байдена создавала конфликт интересов, поскольку в то время Джо Байден на посту вице-президента США курировал вопросы Украины.

"Председатели комитетов в ходе расследования обнаружили, что администрация (бывшего президента США, - ред.) Обамы знала что то, что Хантер Байден занимал должность в правлении Burisma, было проблематичным и мешало эффективно воплощать стратегию Украины", - говорится в документе.

В то же время в самом отчете указано, что пока непонятно, насколько работа Байдена-младшего влияла на политику администрации Обамы в отношении Украины. Отчет обнародован за шесть недель до выборов президента США, на которых Джо Байден является главным конкурентом действующего президента Дональда Трампа.

Напомним, в мае американские сенаторы США запрашивали у Госдепа документы об увольнении украинского генпрокурора Виктора Шокина. Оппоненты Джо Байдена утверждают, что он давил на власти Украины, требуя уволить Шокина, поскольку Генпрокуратура при нем расследовала дело компании Burisma, в котором фигурировал его сын.

По данным The Hill, следствие выяснило, что Burisma перечисляла компании Байдена крупные суммы денег ежемесячно. Однако расследование не было завершено.

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