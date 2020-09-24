"Дело рюкзаков": бизнесмена, который "прикрыл" сына Авакова, освободили от наказания

Об этом говорится в решении Червонозаводского районного суда Харькова от 17 сентября

Литвина освободили от наказания в связи с тем, что истек его двухлетний испытательный срок, который называют условным.

За это время мужчина не совершил нового преступления, то есть не нарушил условия испытательного срока.

При таком условии закон предусматривает освобождение осужденного от наказания.

Прокурор, Литвин и его адвокат поддержали такое освобождение.

Согласно Уголовному кодексу, теперь судимость Литвина считается погашенной.

Напомним, в деле о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел НАБУ осенью 2017 года задержало 3 человек: сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo".

5 апреля 2018 года правоохранители сообщили, что завершили досудебное расследование в отношении всех троих подозреваемых.

Однако в июле 2018 года стал известно, что прокурор САП закрыл дело против сына Александра Авакова и Сергея Чеботаря.

Третий фигурант дела так называемых "рюкзаков Аваков" о хищении средств Владимир Литвин решил взять вину на себя.

11 сентября 2018 суд утвердил соглашение о признании виновности между САП и Литвиным.

Он полностью признал свою вину в мошенничестве и подделке документов, разоблачил другого фигуранта дела, который уже умер, и согласился возместить ущерб в 4 миллиона 855 тысяч гривен.

Летом 2018 года Национальная полиция начала уголовное преследование експертки Надежды Бугровой, которая установила, что "рюкзаки Авакова" не соответствовали требованиям закупки. Дело против Бугровой уже передано в суд.

Женщину обвинили в "завладении средствами", которые она якобы получила за свою работу в 2013 году. Полиция утверждает, что Бугрова не имела права проводить экспертизу. Сама оцениватель говорит, что препятствий для ее работы не было, а инкриминируемые 5 тысяч гривен вообще не получала.

Согласно документам, которые есть в распоряжении УП, эти средства были уплачены не из бюджета, а частной фирмой, и не Бугровой, а руководству фирмы, в которой она работала.

Потерпевшим по делу признали руководителя фирмы, которая заплатила деньги. В то же время, он не считает себя потерпевшим и не имеет претензий к експертке.

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