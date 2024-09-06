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У МЗС заперечили будь-яку "готовність" України до "заморозки" бойових дій

16.09.2024 / 11:14
Bild написав про нібито готовність України до "заморозки" війни. Але ця інформація не відповідає дійсності.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

"Bild поширив фейк. План перемоги Bild не бачив, і з тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом в підготовку плану перемоги, ніхто з Bild не говорив", - сказав він.

За словами Литвина, "Мінськ-3" або будь-який інший ніхто росіянам не подарує, бо Україна проти будь-якої заморозки війни, і на всіх рівнях влада України про це говорить.

"І для нас важливо, щоб Сполучені Штати підтримали саме план перемоги України, а не капітуляції чи заморозки. План перемоги буде представлений спочатку саме США, бо вони здатні забезпечити реалізацію його наповнення", - додав він.

У МЗС також заперечили будь-яку "готовність" України до "заморозки" бойових дій чи то "припинення" вогню.

"Ні, Україна не планує погоджуватися на будь-яке заморожування війни. Джерело, яке це повідомило, не знає план президента України Володимира Зеленського. Ті елементи, які президент представить у США, безсумнівно, посилять, а не послаблять Україну та її воїнів", - написав у соцмережах речник МЗС Георгій Тихий.

Нагадаємо, видання Billd написало, що президент України Володимир Зеленський найближчими тижнями вирушить до США і представить свій план перемоги президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу.

За даними журналістів, у плані Зеленського нібито фігурує "готовність" України прийняти "локальне припинення вогню на певних ділянках фронту" - і, таким чином, нібито тимчасово "заморозити" ситуацію.

Литвин
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