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Буданов: росія хоче завершити війну проти України до 2026 року своєю перемогою

16.09.2024 / 12:16
Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що країна-агресор росія хоче завершити війну проти України до кінця 2025 - початку 2026 своєю перемогою, адже з літа 2025 року в неї почнуться серйозні проблеми в економіці й виникне необхідність мобілізації.

Про це він повідомив на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві.

"2025-й рік для них, рубіж 25-го - початок 26-го - він для них ключовий. Вони і хочуть все це закінчити, тому що, за їхніми власними підрахунками, російської федерації, якщо вони не виходять із цієї війни умовними переможцями, вони на далеке, скажімо так, майбутнє, яке можна прорахувати, - це горизонт від 30-ти років, - випадають узагалі з можливості бачити в росії наддержаву, до чого вони прагнуть", - сказав Буданов.

Як зазначив керівник ГУР, росія прогнозує, що "всі проблеми у них почнуться влітку 25-го року", оскільки об'єднаються як фінансово-економічний фактор, так і соціально-політичний.

"Вони прогнозують, що приблизно в період літа 25-го року негативний вплив на економіку почне бути дуже відчутним для їхньої країни", - сказав Кирило Буданов.

Також він додав, що в рф дедалі гостріше звучить питання недобору в армію.

"У цей період (влітку 2025 року) вони зіштовхнуться з дилемою - або оголошувати мобілізацію, або якимось чином треба трошки зменшувати інтенсивність бойових дій, що для них може бути, врешті-решт, критичним", - наголосив він.

За словами Буданова, на соціально-психологічний стан росіян також вплинули зусилля України з перенесення бойових дій на територію самої росії.

Очільник ГУР, посилаючись на російські документи, підкреслив, що в разі відсутності російської перемоги до кінця 2025 року у світі залишаються лише дві наддержави - США і Китай, а місця рф там не буде.

"Вони це ясно усвідомлюють. Для них це ключовий період. Тому вони будуть робити все можливе, щоб у їхньому розумінні перемогти. Інакше вони вилітають з абсолютно всіх світових процесів. Усе, на що вони можуть розраховувати - це регіональне лідерство, а це їх не влаштовує", - резюмував Буданов.

Буданов
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