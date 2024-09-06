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ЦНС: На території ЗАЕС розміщені підрозділи росгвардії загальною чисельністю до 1300 осіб

16.09.2024 / 13:19
Ворог продовжує використовувати територію ЗАЕС для розміщення особового складу своїх військ та складування боєприпасів та вибухових речовин, незважаючи на нещодавній візит МАГАТЕ та її директора Рафаеля Гроссі.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

«Завдяки переданим від українського підпілля та небайдужих громадян даним вдалось підрахувати, що на території ЗАЕС розміщені підрозділи росгвардії загальною чисельністю до 1300 осіб, зокрема були ідентифіковані підрозділи ОМОН "Ахмат-1" (Грозний, ТОТ Чеченської Республіки Ічкерія) та СОБР "Агат" (Пенза, рф). Задля маскування частина окупантів, що заступає на чергування використовує форму воєнізованої охорони ЗАЕС, а не росгвардії», - повідомляють в Центрі нацспротиву.

Також технічні та підвальні приміщення станції використовуються окупантами для зберігання стрілецьких та артилерійських боєприпасів, як для забезпечення контингенту розміщеного на станції, так і сил на суміжних позиціях. Навколо міста противник заклав понад 20 мінних полів, вони огинають станцію і місто та мають загальну протяжність близько 6,5 км. Окупанти досі бояться можливого десантування Сил оборони з Дніпра.

«Попри візит місії МАГАТЕ на цьому тижні їх маршрут був ретельно та завчасно спланований окупантами. Зважаючи на проявлену люб’язність та обійми генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі з російським керівництвом окупованої АЕС, уже й не дивно, що його команда в черговий раз не помітила значного скупчення російських військ та озброєння на території атомної електростанції. Зокрема вже не вперше їм не надали доступу до західної частини двох турбінних залів. Проте представництво організації лише занотувало цей факт, та не винесло жодного рішення щодо представництва "росатому", який управляє ЗАЕС», - додали в центрі.

ЦНС, ЗАЕС
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