Укренерго: МАГАТЕ розпочало моніторинг українських високовольтних електропідстанцій

12 вересня спостерігачі Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) відвідали одну з ключових підстанцій НЕК "Укренерго". Цей об'єкт був визначений як критичний для забезпечення стабільної та безпечної роботи атомних електростанцій України.

Про це повідомляють в "Укренерго".

Присутність інспекторів МАГАТЕ на таких підстанціях має стати додатковим фактором стримування російських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури, заявив голова "Укренерго" Олексій Брехт.

Однією з основних проблем залишається енергопостачання тимчасово окупованої Запорізької АЕС, яке часто порушується через російські обстріли. Станція регулярно перебуває на межі блекауту.

Повідомляється, що за період окупації станція вісім разів переходила на резервне живлення від дизель-генераторів. Фахівці "Укренерго" постійно відновлюють пошкоджені мережі для забезпечення необхідної безпеки на станції.

Нагадаємо, на початку вересня президент України Володимир Зеленський та генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі домовилися про розширення мандата місії агентства. Відтепер інспектори МАГАТЕ не лише контролюватимуть ситуацію на українських АЕС, але й стежитимуть за безпекою на ключових підстанціях системи передачі електроенергії.

Також МАГАТЕ розширить представництво своїх моніторингових місій в Україні на об’єкти інфраструктури, що мають вплив на безпеку атомних електростанцій.

Зауважимо, попри те, що з вересня 2022 року на ЗАЕС постійно перебувають представники МАГАТЕ, росіяни не припиняють злочинних дій i не дають експертам агентства повного доступу до всіх зон станції.