Зеленський: путін дуже боїться успіху України

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для програми GPS Фаріда Закарії на CNN.

«Я думаю, що путін не змінив своєї головної ідеї. І іноді він грає тільки для деяких лідерів, які чекають від путіна якихось емоцій, щоб почути щось про мир. А іноді він може передати якісь послання Глобальному Півдню або ще кудись, і вони починають говорити… Бачите, путін готовий до діалогу», – сказав він.

Зеленський зазначив, що володимир путін гравець, і “відчуває цю слабкість Заходу і Глобального Півдня”, а також знаходить місце, де вони не єдині, де в них різні інтереси.

«Я думаю, що це проблема, яку люди повинні зрозуміти: його місія не в тому, щоб зупинити війну. Він не хоче нічого зупиняти, тому що йому не потрібна і він дуже боїться успіху України. Справа навіть не в перемозі», – наголосив президент України.

За його словами, для перемоги необхідно зробити Україну сильною, оскільки, тоді інша сторона знає, що ви “настільки сильні, наскільки це можливо, щоб вплинути на її суспільство, щоб не бути дуже щасливим від цієї війни”.

Зеленський наголосив, що путін не боїться ні лідерів, ні країн, нічого, крім свого суспільства, російського народу.

«І якщо росіяни будуть у небезпеці, якщо в них не буде комфортного життя, якщо вони житимуть без енергетики, як наші люди, вони зрозуміють ціну війни. Вони будуть незадоволені цим і почнуть впливати на нього, на путіна. Ось чому я сказав, що зробіть Україну сильною, і ви побачите, що він сяде і почне вести переговори», – підсумував президент.