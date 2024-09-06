Зеленський: Заслухав детальні доповіді обох наших розвідок щодо намірів російських окупантів і ситуації в їхніх лавах

"Провів Ставку. Заслухав зведення щодо ситуації на фронті, а також детальні доповіді обох наших розвідок - СЗР та ГУР - щодо намірів російських окупантів і ситуації в їхніх лавах. Розвідники відзначили помітне погіршення дисципліни в російських підрозділах", - написав Зеленський у телеграм-каналі в понеділок.

За словами президента, на Ставці також обговорили поточний стан готовності інженерного захисту на об'єктах критичної інфраструктури та календар завершення робіт.

"Питання номер три - центри бойової підготовки. Заслухав доповідь головного інспектора МО Ігоря Воронченка. Дав доручення Генштабу надати перелік заходів для покращення роботи центрів. Держава зобов’язана гарантувати якісну підготовку тим, хто її захищає", - наголосив Зеленський.

Він також повідомив, що на Ставці розглянули питання БпЛА та експортних обмежень для їхніх компонентів.

"Деякі найбільші держави-експортери компонентів для дронів запроваджують експортні обмеження. Ми знаємо, як зробити, щоб ці обмеження не стали для нас критичними", - наголосив глава держави.