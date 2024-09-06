Войти | Зарегистрироваться
14:19

вторник,
17 сентября
Онлайн
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
Країна
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Зеленський: Заслухав детальні доповіді обох наших розвідок щодо намірів російських окупантів і ситуації в їхніх лавах

17.09.2024 / 09:10
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, за підсумками якої доручив Генеральному штабу ЗСУ надати перелік заходів для покращення роботи центрів бойової підготовки.

"Провів Ставку. Заслухав зведення щодо ситуації на фронті, а також детальні доповіді обох наших розвідок - СЗР та ГУР - щодо намірів російських окупантів і ситуації в їхніх лавах. Розвідники відзначили помітне погіршення дисципліни в російських підрозділах", - написав Зеленський у телеграм-каналі в понеділок.

За словами президента, на Ставці також обговорили поточний стан готовності інженерного захисту на об'єктах критичної інфраструктури та календар завершення робіт.

"Питання номер три - центри бойової підготовки. Заслухав доповідь головного інспектора МО Ігоря Воронченка. Дав доручення Генштабу надати перелік заходів для покращення роботи центрів. Держава зобов’язана гарантувати якісну підготовку тим, хто її захищає", - наголосив Зеленський.

Він також повідомив, що на Ставці розглянули питання БпЛА та експортних обмежень для їхніх компонентів.

"Деякі найбільші держави-експортери компонентів для дронів запроваджують експортні обмеження. Ми знаємо, як зробити, щоб ці обмеження не стали для нас критичними", - наголосив глава держави.

Зеленський
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
17 сентября
16 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.