Однією з тем виступу Зеленського на ГА ООН буде зняття з України обмежень на удари по рф, - ЗМІ

Про це повідомив "Голос Америки".

Як пише видання, загальні дебати в рамках сесії Генасамблеї ООН розпочнуться 24 вересня. На цей день заплановано виступ президента США Джозефа Байдена.

Наступного дня, 25 вересня, відбудеться виступ Зеленського.

Видання нагадало, що раніше Зеленський пообіцяв надати "план перемоги" Байдену та керівництву його адміністрації.

Крім того, Зеленський заявив, що українській "план перемоги" також побачать кандидати в президенти США республіканець Дональд Трамп та демократка Камала Гарріс.

Зазначається, що на порядку денному Генеральної Асамблеї — обговорення зняття обмежень з України, які не дозволяють українській армії завдавати удари вглиб рф, застосовуючи західне озброєння.