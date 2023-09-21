Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на Радбезі ООН, передає Укрінформ.

“Потрібна система превенції агресій через раннє реагування на дії, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету держав. Настав час це зробити”, - сказав Зеленський.

Він зазначив, що націям світу варто погодити такий механізм реагування на агресії для захисту інших, який би кожен хотів для власної безпеки.

Президент України підкреслив, що російське вторгнення в Україну показало, що саме може бути таким механізмом.

Зеленський наголосив, що серед іншого, потрібні потужні санкції проти агресора, і не лише на етапі, коли вже відбулась Буча, а й на етапі, коли збирається армія вторгнення.

“Кожен, хто хоче почати війну, має бачити ще до своєї фатальної помилки, що саме втратить, коли почне війну”, - зауважив він.

Глава держави наголосив, що питання про застосування превентивних санкцій має виноситись на розгляд Ради Безпеки ООН автоматично, коли будь-який член Генеральної Асамблеї заявляє про загрозу агресії.

“Українські солдати зараз своєю кровʼю роблять те, що Рада Безпеки ООН має робити своїми голосуваннями, – зупиняють агресію та захищають принципи Статуту ООН”, - додав Зеленський.