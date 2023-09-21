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Юсов: Є інформація, що ворог проводить розвідувальні заходи по енергетичній інфраструктурі України

21.09.2023 / 12:16
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що наявна інформація про проведення ворогом розвідувальних заходів щодо енергетичної інфраструктури України, і загроза повторення терористичних атак по ній існує.

Про це він повідомив в етері телемарафону.

"Темпи виробництва ракетного озброєння у ворога не дозволяють їм поповнювати ті запаси, які були. Одна справа плани, друга справа – як реалізуються ці плани. На поставлені задачі вони виходять. Але так, накопичують", – зазначив він.

Юсов повідомив, є інформація, що ворог проводить розвідувальні заходи по енергетичній інфраструктурі України.

"І загроза повторення терористичних атак існує. Звичайно, Україна і до такого сценарію посилено готується. На жаль, думати, що держава-терорист, держава-агресор відмовиться від практики терористичних ударів немає. І ми повинні серйозно до цього ставитися", – наголосив представник ГУР.

Крім того, за даними Юсова, найчисельніша ракетна атака ворога зі 120 ракетами одночасно. За його словами, на сьогодні у ворога запасів для такої інтенсивності та кількості ударів немає.

"Але це не означає, що вони менш небезпечні чи менш руйнівні", – підкреслив він.

На питання журналістки, чи наразі в часовому проміжку Україна наближається до періоду, коли можуть розпочатися цілеспрямовані атаки держави-агресорки на енергетику, Юсов зазначив, що такий сценарій імовірний.

"По часу ми не будемо анонсувати чи календар заводити. Але звичайно такий сценарій відпрацьовується", – зауважив він.

Юсов
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