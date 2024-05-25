ЦНС: В одному з приміщень ЗАЕС чеченці створили тир

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомляється, на ЗАЕС перебувають чеченські підрозділи росгвардії "ахмат" (омон та собр), які облаштували на станції базу. В одному з приміщень чеченці навіть створили тир.

Як зазначає ЦНС, присутність бойовиків та їх техніки на станції окупанти пояснюють нібито охороною об’єкта, але насправді техніка й бойовики залучені до патрулювання містом та до репресій проти українців.