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ЦНС: В одному з приміщень ЗАЕС чеченці створили тир

30.05.2024 / 11:14
російські терористи використовують захоплену Запорізьку атомну електростанцію як військову базу для чеченських бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомляється, на ЗАЕС перебувають чеченські підрозділи росгвардії "ахмат" (омон та собр), які облаштували на станції базу. В одному з приміщень чеченці навіть створили тир.

Як зазначає ЦНС, присутність бойовиків та їх техніки на станції окупанти пояснюють нібито охороною об’єкта, але насправді техніка й бойовики залучені до патрулювання містом та до репресій проти українців.

ЦНС, ЗАЕС
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