Войти | Зарегистрироваться
01:41

суббота,
01 июня
Онлайн
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Країна
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
Країна
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Шамрай: Витяг про оновлення даних у ЦНАПах та код із ТЦК - це рівнозначні документи

30.05.2024 / 12:16
Витяг про оновлення даних у ЦНАПах та код із ТЦК - це рівнозначні документи.

Про це розповіла директорка департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай в інтерв'ю РБК-Україна.

"Це рівнозначний індивідуальний номер, який відображений або у витягу, отриманому в ЦНАП, або в "Резерв+", або це штрих-код, вклеєний у військовий квиток", - пояснює вона.

Важливо знати, що в застосунку, у витягу з ЦНАПу та у військовому квитку є унікальний номер. Саме за цим номером ідентифікують військовозобов'язаного.

"Оновивши дані одним із трьох способів (у застосунку "Резерв+", в ТЦК або ЦНАПі), військовозобовʼязаний виконав вимогу закону і не отримає штраф за те, що цього не зробив", - каже Шамрай.

Резерв+, Шамрай
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
31 мая
30 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.