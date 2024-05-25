Шамрай: Витяг про оновлення даних у ЦНАПах та код із ТЦК - це рівнозначні документи

Про це розповіла директорка департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай в інтерв'ю РБК-Україна.

"Це рівнозначний індивідуальний номер, який відображений або у витягу, отриманому в ЦНАП, або в "Резерв+", або це штрих-код, вклеєний у військовий квиток", - пояснює вона.

Важливо знати, що в застосунку, у витягу з ЦНАПу та у військовому квитку є унікальний номер. Саме за цим номером ідентифікують військовозобов'язаного.

"Оновивши дані одним із трьох способів (у застосунку "Резерв+", в ТЦК або ЦНАПі), військовозобовʼязаний виконав вимогу закону і не отримає штраф за те, що цього не зробив", - каже Шамрай.