У Міноборони назвали кількість військовозобов’язаних за кордоном, які оновили свої дані

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

Лідерами стали Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

"Наші громадяни за кордоном також користуються застосунком для уточнення даних. Це маленький, але важливий вчинок для країни. Ми цінуємо це і продовжуємо розвивати зручні сервіси для усіх - незалежно від того, де вони знаходяться", – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Загалом через застосунок Резерв+ свої дані станом на сьогодні оновили понад 1,1 млн військовозобов’язаних, через ЦНАП - майже 55 тисяч, через ТЦК - близько 38 тисяч громадян.