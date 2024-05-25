ТЦК: Важливо при собі мати інформацію щодо оновлення даних з Єдиного державного реєстру

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Пісторіус: Німеччина передала Україні систему ППО Iris-T
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ISW: російські служби безпеки активізують диверсійні операції в європейських країнах
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МО Британії: Нейтральні країни, які користуються "захисною парасолькою" НАТО, повинні вступити в Альянс
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Что такое Chainlink (LINK): Обзор проекта23.05.2024 / 14:33Последние новости рубрики
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Суд росії заарештував понад 700 млн євро активів, що належать трьом західним банкам, - ЗМІ
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Польща хоче отримати кредит на будівництво “залізного купола”
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Стильная классика – как найти вечную красоту в своем гардеробе13.05.2024 / 16:32Классический стиль позволяет самовыражаться и всегда использовать актуальную одежду, обувь и аксессуары. Можно создавать как изысканные и стильные комплекты, так и базовые повседневные образы. Классику ассоциируют с натуральными тканями, простым кроем и деликатными украшениями. Базовые цвета подходят для многих стилей. Узоры, такие как клеточка или цветы всегда остаются в моде. Цельность образа, гармоничность и отточенные линии – это и есть классика. Образ тактичен, но при этом не щепетилен к скуке: сдержанный, выдержанный, но не высокомерный. В нем чувствуются традиции, которые необходимые человеку. Классический стиль претерпел очень малые изменения за историю моды. Изменялась цветовая гамма, форма карманов, тип ткани, длина рукавов и жакетов, некоторые другие элементы, но в целом он оставался собой.
Безопасность и надежность дизельгенераторов в домашнем хозяйстве12.04.2024 / 14:46Последние новости рубрики
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Водные виды спорта на доске29.04.2024 / 15:14Водный спорт на доске - это отличное сочетание активного отдыха, простых упражнений на равновесие и сложных задач по исполнению трюков. Такие виды спорта развивают координацию, гибкость и ловкость, а вдобавок - дают насладиться природой и водной стихией. Итак, в каких видах спорта доска для плавания становится основным инструментом, рассказываем далее.Последние новости рубрики
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