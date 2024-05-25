ТЦК: Важливо при собі мати інформацію щодо оновлення даних з Єдиного державного реєстру

Про це повідомляється в дописі Кременчуцького районного ТЦК і СП в Facebook.

"При цьому, важливо мати інформацію, щодо оновлення даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це може бути VIN-код, що отриманий у ТЦК та СП, витяг, отриманий через ЦНАП, або інформація з реєстру "Оберіг" у застосунку "Резерв+", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що актуалізувати свої дані можна будь-яким способом, як через ЦНАП, так і через застосунок "Резерв+".

"Якщо у витягу не відображається VIN-код (21 цифра), то необхідно звертатися виключно до ТЦК та СП для уточнення інформації", - додали у ТЦК.