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Кувшинникова: Україна повинна використовувати всі можливості для ефективного здійснення свого права на самооборону

24.05.2024 / 10:12
Найкращим способом захистити цивільне населення України від обстрілів з російської території є знищення російських військових баз та об’єктів, де б вони не були.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявила тимчасово повірена у справах України при міжнародних організаціях у Відні Вікторія Кувшинникова на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.

«Зазвичай люди в Харкові та області мають менше хвилини, щоб сховатися. Цей час - тонка межа між життям і можливою смертю. А скільки життів можна було б врятувати, якби агресивні плани росії були зірвані на ранніх стадіях підготовки? Враховуючи характер злочинів росії під час цієї війни, знищення військових баз, штабів, пускових установок та інших військових об'єктів, де б вони не знаходилися, є найкращим способом захистити цивільне населення», - сказала вона.

Вона наголосила, що «для воєнних злочинців та терористів не повинно бути жодного безпечного місця».

«З огляду на це, Україна повинна використовувати всі можливості для ефективного здійснення свого права на самооборону, передбаченого статтею 51 Статуту ООН», - заявила дипломатка.

Окремо Кувшинникова прокоментувала нещодавнє рішення росії про реструктуризацію свого міністерства оборони, що є «нагадуванням про те, що війна - це завжди дилема ресурсів». «І ця дилема є однією зі слабких сторін росії, яку ми повинні використати», - додала вона.

На цьому тлі вона вказала, що кілька днів тому Міжнародна робоча група з питань санкцій проти росії представила нові пропозиції щодо подальшого обмеження потенціалу рф у здійсненні нападів на цивільне населення. «Їх реалізація різко обмежить можливості росії фінансувати свої військові дії та сприятиме швидшому припиненню агресії. Це - в інтересах усіх держав-учасниць, оскільки агресивні плани росії виходять далеко за межі України і загрожують усьому регіону ОБСЄ», - заявила українська дипломатка.

ОБСЄ, Кувшинникова
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