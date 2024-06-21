ЦНС: Новий "керівник" ЗАЕС допомагає військовим агресора вивозити зі станції обладнання

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Місцеві жителі зазначають, що новий "керівник АЕС" був відряджений з Ростова-на-Дону. Він відповідає за підписання фіктивних угод про передання незатребуваного майна станції на потреби окупантів, а також їхнього розміщення на території об'єкту.

Сам атакіщєв регулярно пересувається в оточенні військових і майже не з’являється в окупованому Енергодарі, а переважно перебуває у москві. Вся діяльність Атакіщєва підпорядкована національному центру управління "оборони" рф. Це чергове свдічення того, що росіяни планомірно перетворили ЗАЕС на військовий об’єкт.

"Центр національного спротиву дякує за передачу інформації про кожного ворога, й гарантує що вона не залишиться без уваги. Тимчасові "керівники" та їхні "заступники" отримують своє у час, коли найменше очікують", - йдеться у повідомленні.