НОК показав форму, у якій українці виступлять на Олімпійських іграх-2024 у Парижі

У 2024 році новим технічним спонсором НОК став польський бренд 4F.

У презентації олімпійської форми взяли участь майбутні учасники Ігор-2024 у Парижі.

Зокрема, каноїстка Людмила Лузан, синхроністки Владислава та Марина Алексіїви, дзюдоїстка Дар’я Білодід, веслувальники Ігор Трунов, Олег Кухарик, Іван Семикін та Дмитро Даниленко та стрибун у воду Олексій Середа.

Польський бренд 4F забезпечуватиме українських спортсменів одягом упродовж трьох найближчих олімпійських циклів – це Париж-2024, Мілана-Кортіна-2026 та Лос-Анджелес-2028.

Літні Олімпійські ігри-2024 у Парижі відбудуться з 26 липня до 11 серпня.

Станом на зараз олімпійська команда України виборола 125 ліцензій на Олімпіаду у Парижі. Найбільше представництво у футболі – 18 осіб, а також у легкій атлетиці – 17 спортсменів.

Зазначимо, що Україна також буде представлена в нових олімпійських дисциплінах, таких як брейкінг (3 ліцензії) та скелелазіння (2 ліцензії).