Президент МОК хоче створити Олімпійські кіберспортивні ігри

Про це на сесії МОК в індійському Мумбаї оголосив президент організації Томас Бах.

Офіційний сайт Міжнародного олімпійського комітету наводить цитату президента Баха.

«Я звернувся до нової комісії МОК з кіберспорту з проханням вивчити [можливість] створення Олімпійських кіберспортивних ігор», — цитує Баха офіційний сайт Комітету.

Функціонер зазначив, що нині в кіберспорті зацікавлені понад 500 мільйонів людей.

Влітку 2023 року в Сінгапурі наживо відбулися змагання Олімпійського кіберспортивного тижня. У фіналі розіграли 10 комплектів нагород з таких віртуальних видів спорту, як теніс, бейсбол, стрільба, шахи, велоспорт тощо.