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Президент МОК хоче створити Олімпійські кіберспортивні ігри

16.10.2023 / 10:12
МОК планує організувати перші в історії Олімпійські кіберспортивні ігри.

Про це на сесії МОК в індійському Мумбаї оголосив президент організації Томас Бах.

Офіційний сайт Міжнародного олімпійського комітету наводить цитату президента Баха.

«Я звернувся до нової комісії МОК з кіберспорту з проханням вивчити [можливість] створення Олімпійських кіберспортивних ігор», — цитує Баха офіційний сайт Комітету.

Функціонер зазначив, що нині в кіберспорті зацікавлені понад 500 мільйонів людей.

Влітку 2023 року в Сінгапурі наживо відбулися змагання Олімпійського кіберспортивного тижня. У фіналі розіграли 10 комплектів нагород з таких віртуальних видів спорту, як теніс, бейсбол, стрільба, шахи, велоспорт тощо.

МОК, Олімпійські ігри, Бах
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