Польща офіційно ввела в дію електронне загородження на кордоні з рф

Про це в соцмережі X повідомило Бюро національної безпеки Польщі (BBN), передає Укрінформ.

“У п’ятницю введено в дію 200 км електронного загородження на кордоні з росією за участю президента Польщі, міністра внутрішніх справ і головного коменданта Прикордонної служби РП. Загородження захищає всю сухопутну ділянку кордону з Калінінградською областю. Це найсучасніша система в Європі, що включає кілька тисяч камер та інших датчиків”,- йдеться в повідомленні BBN Польщі.

Як відомо, монтування електронного загородження на польському кордоні з рф розпочалося у квітні цього року. Система включає мережу з 3 тис. камер і датчиків руху. Інвестиція коштувала польському бюджету 373 млн злотих (приблизно 85 млн $).

Раніше на кордоні з рф також було замонтовано фізичне загородження, що складається з трьох рядів колючого дроту на металевих стовпах заввишки 2,5 м та завширшки 3 м.