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Кірбі: Північна Корея надала росії тисячу контейнерів із військовою технікою та боєприпасами

14.10.2023 / 16:20
Північна Корея надала росії одну тисячу контейнерів із військовою технікою та боєприпасами на тлі війни в Україні.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

"Частково через наші санкції та експортний контроль росія була змушена відчайдушно шукати по всьому світу військову техніку", - заявив журналістам радник із національної безпеки Джон Кірбі.

Він додав, що тепер у США є інформація, що Північна Корея постачала в росію зброю для використання на Україні. За даними Білого дому, контейнери були відправлені в період з 7 вересня до 1 жовтня між станцією Наджин (Північна Корея) і портом Дунай (Росія).

"Наша інформація свідчить про те, що за останні тижні Північна Корея надала росії понад 1000 контейнерів військової техніки та боєприпасів", - додав він.

У п'ятницю Білий дім опублікував знімки, що показують переміщення цих контейнерів із КНДР до росії.

"Ми засуджуємо КНДР за надання росії цієї військової техніки", - заявив Кірбі, додавши, що Білий дім стежитиме за ситуацією і продовжуватиме викривати такі угоди зі зброєю.

Кірбі сказав, що американські чиновники зараз уважно стежать за тим, чи буде москва надавати Пхеньяну матеріали.

"Це військове партнерство між КНДР і росією, що розширюється, включно з будь-якою передачею технологій із росії в КНДР, підриває регіональну стабільність і глобальний режим нерозповсюдження", - сказав він.

 

КНДР, зброя, Кірбі
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