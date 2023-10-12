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США готують корпус морської піхоти до можливої участі в евакуаційній операції поблизу Ізраїля

14.10.2023 / 13:15
Експедиційний корпус морської піхоти США розпочав підготовку до можливої участі в евакуаційній операції поблизу Ізраїля.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише CNN із посиланням на власні джерела.

“26-й експедиційний підрозділ морської піхоти - сили швидкого реагування, здатні проводити спеціальні операції, розпочали підготовку на випадок, якщо йому буде наказано наблизитися до Ізраїлю, щоб зміцнити там американські сили”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що підрозділ наразі перебуває на борту десантного корабля Bataan й складається із понад 2000 морських піхотинців і моряків. Він здатний підтримувати масштабну евакуацію.

“Жодного подібного наказу поки підрозділу віддано не було. Утім упродовж останніх днів посадовці міноборони США неодноразово говорили, що Пентагон матиме змогу за потреби швидко направити додаткові сили до регіону”, - нагадує CNN.

Видання додає, що Bataan упродовж останніх днів перебував поблизу Кувейта у рамках планових навчань, однак покинув регіон достроково “через нагальні події”.

США, CNN, морська піхота
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